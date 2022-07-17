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Зеленський заявив про судний день для Росії

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росія вже давно йшла до статусу держави-терориста і до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України. Це для Росії буде судний день і не в переносному значенні, а буквально.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Так глава держави відреагував на закиди Росії щодо України.

"Сьогодні з Росії прозвучала чергова не дуже твереза заява про нібито "судний день" для України. Звичайно, ніхто не сприйматиме такого залякування, але погляньте наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні - у чергову річницю знищення Росією у небі над українським Донбасаом малазійського боїнгу. 298 людей були вбиті в очевидному акті тероризму, 80 дітей, громадяни 10 держав", - сказав президент.

Він додав, що вже тоді Росія йшла цим шляхом до статусу держави-терориста і до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України.

"Це для Росії буде судний день і не в переносному значенні, а буквально", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв продовжує погрожувати через український Крим.

Крім цього сьогодні глава української держави оголосив про кілька кадрових рішень - звільнення генерального прокурора та відсторонення керівника СБУ. Також мова йде про нову людину на посаді очільника НАБУ.

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Володимир Зеленський