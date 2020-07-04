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Зеленский заявил, что руководители госбанков не видят рисков в увольнении Смолия

Новости » Политика     04.07.2020 - 14:58
Зеленский заявил, что руководители госбанков не видят рисков в увольнении Смолия
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, все "достаточно спокойно воспринимают увольнение главы НБУ"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководители государственных банков не видят рисков для экономики Украины после увольнения главы Национального банка Якова Смолия. По его словам, все "спокойно воспринимают это".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Я встретился со всеми главами государственных банков Украины, хотел от них получить и кандидатуру (главы НБУ, - ред.), и их личное впечатление на эту ситуацию. Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы НБУ. Все не видят рисков", - сказал Зеленский.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 3 июля отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия, который сам написал заявление об увольнении.

Во время отчета в Верховной раде Смолий сказал, что на Национальный банк Украины в течение последнего времени осуществляется систематическое политическое давление и от НБУ требуют определенных решений.

В частности, по его словам, от НБУ потребовали изменить политику и включить "печатный станок" и довести курс до 30 гривен за доллар.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийНациональный банк УкраиныЯков Смолий
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