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Смолий перечислил случаи политического давления на НБУ

Новости » Политика     03.07.2020 - 15:25
Смолий перечислил случаи политического давления на НБУ
Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Глава выступил в Раде

На Национальный банк Украины в течение последнего времени осуществляется систематическое политическое давление. От НБУ требуют определенных решений.

Об этом глава НБУ Яков Смолий заявил во время отчета в Раде.

"Я принял тяжелое, но необходимое решение: уйти в отставку", - сказал он.

По его словам, на НБУ давят с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными. Эти решения могут дорого стоить украинской экономике, отметил он.

Смолий назвал НБУ щитом для стабильности финансовой системы.

"Этот щит пытаются сломать. Давление через суды, проплаченные митинги на Институсткой и под домами членов правления. Информационные атаки, построенные на манипуляциях и лжи. Необоснованные политические оценки политики НБУ и непосредственно моей деятельности как руководителя учреждения. Использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения. Все это элементы одной цепи", - сообщил он.

Смолий также отметил, что давление - это антоним эффективного диалога. "Разговор, где один говорит профессионально об экономике и финансах, а другой – слышит только свои политические интересы, обречена на поражение", - отметил Смолий.

Напомним, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из- за систематического политического давления.

Верховная рада 3 июля рассматривает представление президента Владимира Зеленского об увольнении Смолия.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныВерховная Рада
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