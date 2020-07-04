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Зеленський заявив, що керівники держбанків не бачать ризиків у звільненні Смолія

Новини » Політика     04.07.2020 - 14:58
Зеленський заявив, що керівники держбанків не бачать ризиків у звільненні Смолія
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, всі "досить спокійно сприймають звільнення глави НБУ"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що керівники державних банків не бачать ризиків для економіки України після звільнення голови Національного банку Якова Смолія. За його словами, всі "спокійно сприймають це".

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Я зустрівся з усіма головами державних банків України, хотів від них отримати й кандидатуру (голови НБУ, - ред.), і їх особисте враження на цю ситуацію. Все досить спокійно сприймають звільнення голови НБУ. Всі не бачать ризиків", - сказав Зеленський.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 3 липня відправила в відставку голову Національного банку України Якова Смолія, який сам написав заяву про звільнення.

Під час звіту у Верховній раді Смолій сказав, що на Національний банк України протягом останнього часу здійснюється систематичне політичний тиск і від НБУ вимагають певних рішень.

Зокрема, за його словами, від НБУ зажадали змінити політику і включити "друкарський верстат" і довести курс до 30 гривень за долар.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Володимир ЗеленськийНаціональний банк УкраїниЯків Смолій
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