Зеленский заявил, что пытался поднять вопрос Крыма с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытался поднять вопрос аннексированного Крыма на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Россия не хочет это обсуждать.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, он поднимает вопрос аннексированного полуострова с партнерами. В то же время президент признает, что площадок для таких переговоров может быть недостаточно.

"Украина непосредственно оговаривает ситуацию по Крыму. И США, и Канада, и большинство стран ЕС - всегда я поднимаю этот вопрос. Все они понимают про санкционную политику, публично все говорят. Недавно Помпео (госсекретарь США, - ред.) высказался: пока Крым не вернется - санкции не будут сняты. Пока это единственный способ, где мы говорим о Крыме. К сожалению, должен констатировать, когда была первая встреча в Нормандии, мы с Меркель и с президентом Франции поднимали этот вопрос. И честно, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия не хочет оговаривать этот вопрос. Но мы помним, что это наша с вами земля. И может быть вы правы, что этих площадок недостаточно, чтобы говорить о Крыме", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что РФ пытается различными методами узаконить аннексию Крыма. Однако он уверяет, что в Совете безопасности ООН не изменят отношение к аннексии полуострова.

Ранее Россия заявила о намерении провести в Совете безопасности ООН неформальную видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма. Конференция пройдет на 21 мая.

Украинская сторона заявила, что это не повлияет на мнение международного сообщества - никакого признания аннексии Крыма не состоится.