Россия намерена провести в Совбезе ООН конференцию с жителями Крыма

Фото: в Совбезе ООН проведут конференцию с Крымом (wikimedia by IAEA Imagebank)

Неформальная конференция с Крымом пройдет впервые

Российская Федерация намерена провести в Совете безопасности ООН неформальную видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма. Конференция пройдет на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

По его словам, в конференция пройдет в ближайший четверг, 21 мая, в 15:00 по нью-йоркскому времени. Полянский отмечает, что это будет первая неформальная видеоконференция в Совбезе ООН, на которой выступят жители Крыма.

Другие подробности мероприятия не сообщаются.

Напомним, накануне США потребовали от России немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Соответствующее заявление представители Вашингтона сделали в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в ходе депортации в 1944 году. К заявлению США присоединились и другие международные партнеры Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что Киев рассчитывает на помощь со стороны США и Великобритании из-за нарушения Россией Будапештского меморандума.

Автор: Иван Петров