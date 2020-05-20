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Россия пытается разными методами узаконить аннексию Крыма, - постпред Украины в ООН

Новости » Политика     20.05.2020 - 12:53
Россия пытается разными методами узаконить аннексию Крыма, - постпред Украины в ООН
Фото: Олег Николенко (facebook.com/oleg nikolenko)

Николенко считает, что РФ пытается создать альтернативную реальность

Спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что Российская Федерация пытается различными методами узаконить аннексию Крыма. Однако он уверяет, что в Совете безопасности ООН не изменят отношение к аннексии полуострова.

Об этом Олег Николенко написал в своем Facebook.

Как он сообщил, инициатива РФ о проведении 21 мая видеоконференции с жителями Крыма в Совете безопасности ООН не изменит отношение международного сообщества к аннексии полуострова.

"Предыдущие провалы в ООН заставляют Россию идти на новые авантюры. Не могут русские ничего поделать и против крымских резолюций Генеральной ассамблеи", - отметил он.

Также он добавил, что Россия пытается создать альтернативную реальность, но в ответ снова услышит о фундаментальных принципах международного права.

Кроме того, украинский дипломат отметил, что РФ должна без предварительных условий допустить на полуостров миссию по мониторингу прав человека и освободить незаконно удерживаемых украинцев.

Напомним, Российская Федерация намерена провести в Совете безопасности ООН неформальную видеоконференцию с жителями оккупированного Крыма.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ООНРоссийская ФедерацияКрым
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