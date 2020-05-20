Зеленський заявив, що намагався підняти питання Криму з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що намагався підняти питання анексованого Криму на переговорах з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, Росія не хоче це обговорювати.

Про це глава держави заявив під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, він підіймає питання анексованого півострова з партнерами. Водночас президент визнає, що площадок для таких переговорів може бути недостатньо.

"Україна безпосередньо обумовлює ситуацію в Криму. І США, і Канада, і більшість країн ЄС - завжди я підіймаю це питання. Всі вони розуміють про санкційну політику, публічно всі говорять. Нещодавно Помпео (держсекретар США, - ред.) висловився: поки Крим не повернеться - санкції не будуть зняті. Поки що це єдиний спосіб, де ми говоримо про Крим. На жаль, повинен констатувати, коли була перша зустріч в Нормандії, ми з Меркель і президентом Франції підіймали це питання. І чесно, я сказав це Путіну. Я відчуваю, що Росія не хоче обговорювати це питання. Але ми пам'ятаємо, що це наша з вами земля. І може бути, ви праві, що цих майданчиків недостатньо, щоб говорити про Крим", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко повідомив, що РФ намагається різними методами узаконити анексію Криму. Проте він запевняє, що в Раді безпеки ООН не змінять ставлення до анексії півострова.

Раніше Росія заявила про намір провести в Раді безпеки ООН неформальну відеоконференцію з жителями окупованого Криму. Конференція пройде на 21 травня.

Українська сторона заявила, що це не вплине на думку міжнародного співтовариства - ніякого визнання анексії Криму не відбудеться.