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Зеленский заявил о подтверждении встречи советников "нормандской четверки"

Херсонская область, Четверг 20 августа 2020 16:22
Зеленский заявил о подтверждении встречи советников "нормандской четверки"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Далее должна состояться встреча лидеров четырех стран

Германия, Франция, Украина и Россия подтвердили готовность к проведению встречи советников. Советники должны подготовить предстоящую встречу лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Херсонскую область.

"Встреча советников лидеров стран-участниц нормандского формата подтверждена, следующим шагом станет встреча лидеров стран", - рассказал президент.

Напомним, ранее о подготовке к встрече советников "нормандской четверки" заявляли в Российской Федерации; точной даты встречи в администрации российского президента не называли.

Добавим, встреча лидеров "нормандской четверки" должна зафиксировать успехи перемирия на Донбассе и позволит двигаться дальше для прекращения войны, говорил ранее президент Зеленский.

Встреча в нормандском формате должна состояться в ближайшие месяцы, говорили министры иностранных дел Украины и Германии.

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