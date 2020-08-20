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Зеленський заявив про підтвердження зустрічі радників "нормандської четвірки"

Херсонська область, Четвер 20 серпня 2020 16:22
Зеленський заявив про підтвердження зустрічі радників "нормандської четвірки"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Далі має відбутися зустріч лідерів чотирьох країн

Німеччина, Франція, Україна та Росія підтвердили готовність до проведення зустрічі радників. Радники мають підготувати майбутню зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Херсонської області.

"Зустріч радників лідерів країн-учасниць нормандського формату підтверджена, наступним кроком стане зустріч лідерів країн", - розповів президент.

Нагадаємо, раніше про підготовку до зустрічі радників "нормандської четвірки" заявляли в Російській Федерації; точної дати зустрічі в адміністрації російського президента не називали.

Додамо, зустріч лідерів "нормандської четвірки" має зафіксувати успіхи перемир'я на Донбасі та дозволить рухатися далі для припинення війни, говорив раніше президент Зеленський.

Зустріч у нормандському форматі повинна відбутися у найближчі місяці, говорили міністри закордонних справ України та Німеччини.

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