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У Путина заявили о подготовке встречи помощников "нормандской четверки"

Москва, Среда 19 августа 2020 14:08
У Путина заявили о подготовке встречи помощников "нормандской четверки"
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле заявили, что повестка встречи предсказуема

В Кремле заявили, что встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" готовится. Однако, точной даты еще нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Газета.ру".

Он отметил, что повестка встречи предсказуема и будет посвящена ходу реализации ранее достигнутых договоренностей.

"Знаю, что действительно подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись", - сказал Песков.

Напомним, министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Хайко Маас обсудили перспективы проведения нормандской встречи.

Отметим, украинская сторона активно работает над организацией нормандской встречи и все зависит от желания России.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский надеется, что на следующей нормандской встрече в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе.

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