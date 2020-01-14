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Новый тариф в 2 раза меньше себестоимости услуг по доставке газа, - "Запорожгаз"

Новости » Энергетика     14.01.2020 - 16:41
Новый тариф в 2 раза меньше себестоимости услуг по доставке газа, - "Запорожгаз"
Иллюстративное фото (УНИАН)

Государственный регулятор впервые за последние 5 лет пересмотрел вопрос тарифов

НКРЭКУ приняла для АО "Запорожгаз" новый тариф на распределение, который в 2 раза меньше себестоимости доставки газа потребителям. Такое решение госрегулятора приведет к тому, что в 2020 году убытки компании составят 275 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Государственный регулятор впервые за последние 5 лет пересмотрел вопрос необоснованных тарифов для АО "Запорожгаз". В таблице видны результаты убыточной деятельности АО "Запорожгаз" на протяжении этого период", - говорится в сообщении.

Финансовые результаты АО "Запорожгаз" (млрд гривен)

Новый тариф в 2 раза меньше себестоимости услуг по доставке газа, - &quot;Запорожгаз&quot;

По словам пресс-службы, из-за нового тарифа АО "Запорожгаз" не имеет возможности поднять зарплату до конкурентного уровня и удержать специалистов от увольнения. Дефицит кадров сейчас в компании составляет 15,6%. Также в пресс-службе отметили, что из-за тарифов АО "Запорожгаз" не может рассчитываться за технологический газ, что привело к задолженности перед оператором ГТС.

Как тариф влияет на финансовый результат компании

Новый тариф в 2 раза меньше себестоимости услуг по доставке газа, - &quot;Запорожгаз&quot;

"Также необоснованный тариф не позволяет АО "Запорожгаз" закупить на рынке необходимые объемы технологического газа, что создает финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа до потребителей. Это приведет к искусственному банкротству не только Операторов ГРС, но и нового независимого оператора ГТС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 24 декабря 2019 года Постановлением № 3022 НКРЭКУ утвердила для "Запорожгаза" новый тариф на услуги распределения природного газа с 1 января 2020 года на уровне 55 коп. за 1 куб. м (с НДС), в то время как фактическая себестоимость работ по доставке газа составляет 1,10 гривен за куб. м (с НДС). "Специалисты компании в очередной раз обращают внимание Нацкомиссии на необоснованность расчетов и подчеркивают необходимость утверждения экономически обоснованных тарифов на распределение природного газа", - говорится в сообщении.

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