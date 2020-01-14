Новый тариф в 2 раза меньше себестоимости услуг по доставке газа, - "Запорожгаз"

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Государственный регулятор впервые за последние 5 лет пересмотрел вопрос тарифов

НКРЭКУ приняла для АО "Запорожгаз" новый тариф на распределение, который в 2 раза меньше себестоимости доставки газа потребителям. Такое решение госрегулятора приведет к тому, что в 2020 году убытки компании составят 275 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Государственный регулятор впервые за последние 5 лет пересмотрел вопрос необоснованных тарифов для АО "Запорожгаз". В таблице видны результаты убыточной деятельности АО "Запорожгаз" на протяжении этого период", - говорится в сообщении.

Финансовые результаты АО "Запорожгаз" (млрд гривен)

По словам пресс-службы, из-за нового тарифа АО "Запорожгаз" не имеет возможности поднять зарплату до конкурентного уровня и удержать специалистов от увольнения. Дефицит кадров сейчас в компании составляет 15,6%. Также в пресс-службе отметили, что из-за тарифов АО "Запорожгаз" не может рассчитываться за технологический газ, что привело к задолженности перед оператором ГТС.

Как тариф влияет на финансовый результат компании

"Также необоснованный тариф не позволяет АО "Запорожгаз" закупить на рынке необходимые объемы технологического газа, что создает финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа до потребителей. Это приведет к искусственному банкротству не только Операторов ГРС, но и нового независимого оператора ГТС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 24 декабря 2019 года Постановлением № 3022 НКРЭКУ утвердила для "Запорожгаза" новый тариф на услуги распределения природного газа с 1 января 2020 года на уровне 55 коп. за 1 куб. м (с НДС), в то время как фактическая себестоимость работ по доставке газа составляет 1,10 гривен за куб. м (с НДС). "Специалисты компании в очередной раз обращают внимание Нацкомиссии на необоснованность расчетов и подчеркивают необходимость утверждения экономически обоснованных тарифов на распределение природного газа", - говорится в сообщении.