Зеленський заявив про низький рівень антисемітизму в Україні

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент зазначив, що серед європейських країн в Україні найнижчий рівень антисемітизму

В Україні один з найнижчих рівнів антисемітизму в Європі. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Times of Israel.

За словами Зеленського, про це також свідчать статистичні дані опитування організації Pew Research Center.

"У 2018 році було опубліковано опитування Pew Research Center, в якому оцінювався рівень антисемітизму в Європі. І найнижчий рівень антисемітизму в Україні", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що в Україні, як і скрізь у світі, зараз і в минулому, є певний відсоток людей, які "не бачать нікого, крім своєї нації".

"Те ж саме сталося під час Другої світової війни і під час окупації України Німеччиною. Також складне ставлення демонструвалося до єврейського народу в радянський час. Ми все це знаємо", - заявив президент України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський буде присутній на Світовому форумі Голокосту 22-23 січня в Єрусалимі, присвяченому 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Освенцим.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю виступило із засудженням вшанування ідеологів Українського національного руху, які, за їх твердженням, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту.