ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД назвал безосновательными обвинения Украины в антисемитизме со стороны Израиля

Новости » Политика     14.01.2020 - 16:44
МИД назвал безосновательными обвинения Украины в антисемитизме со стороны Израиля
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Таким образом дипломаты отреагировали на недавнее заявление МИД Израиля

Министерство иностранных дел (МИД) Украины отреагировало на заявление МИД Израиля об ответственности украинских националистов за убийства во время Холокоста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

В заявлении говорится, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями.

"Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановления исторической справедливости, в т.ч. о тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память ради своих интересов опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины. В очередной раз подчеркиваем, что цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой области должны вестись на уровне историков и экспертов, а не политиков", - отмечают украинские дипломаты.

Ранее Министерство иностранных дел Израиля выступило с осуждением чествования идеологов Украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственные за убийство евреев во время Холокоста.

Напомним, 1 января в Киеве состоялось традиционное факельное шествие, посвященное дня рождения главы ОУН УПА Степана Бандеры, в котором приняли участие около двух тысяч человек. Участники шествия развернули сине-желтый и красно-черный флаги.

МИД оспаривает в суде восстановление на дипслужбе консула Марушинца Посольство Израиля выразило протест из-за чествования деятелей ОУН и УПА
Новости Украины УПАантисемитизм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь