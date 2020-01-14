МИД назвал безосновательными обвинения Украины в антисемитизме со стороны Израиля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Таким образом дипломаты отреагировали на недавнее заявление МИД Израиля

Министерство иностранных дел (МИД) Украины отреагировало на заявление МИД Израиля об ответственности украинских националистов за убийства во время Холокоста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

В заявлении говорится, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями.

"Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановления исторической справедливости, в т.ч. о тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память ради своих интересов опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины. В очередной раз подчеркиваем, что цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой области должны вестись на уровне историков и экспертов, а не политиков", - отмечают украинские дипломаты.

Ранее Министерство иностранных дел Израиля выступило с осуждением чествования идеологов Украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственные за убийство евреев во время Холокоста.

Напомним, 1 января в Киеве состоялось традиционное факельное шествие, посвященное дня рождения главы ОУН УПА Степана Бандеры, в котором приняли участие около двух тысяч человек. Участники шествия развернули сине-желтый и красно-черный флаги.