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Зеленский намерен посетить в Израиле мероприятия по случаю годовщины освобождения Освенцима

Новости » Политика     19.01.2020 - 22:40
Зеленский намерен посетить в Израиле мероприятия по случаю годовщины освобождения Освенцима
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что считает справедливым, чтобы он мог выступить на Мировом форуме Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на Мировом форуме Холокоста 22-23 января в Иерусалиме, посвященному 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим. Об этом сообщает РБК-Украина со ссілкой на интервью президента Украины The Times of Israel.

При этом Зеленский сейчас отложил окончательное подтверждение, потому что ему нужно было быть уверенным, что сначала будут рассмотрены все вопросы, связанные с возвращением Ираном в Украину тел украинских граждан, погибших авиакатастрофе 8 января.

По словам президента Украины, было бы справедливо предложить ему выступить на этом мероприятии.

"Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем. Я знаю, что у израильской стороны другой формат… Нас не пригласили выступать. Но в любом случае, я буду присутствовать на этой церемонии", - сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский напомнил о планах начать строительство в 2020 году в Бабьем Яру мемориала для убитых там нацистами евреев. Он рассказал, что проект включает в себя исторический музей, в нем будет рассказана вся история о 150 тысячах евреев, казненных в Бабьем Яру.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Израиля выступило с осуждением чествования идеологов Украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственны за убийство евреев во время Холокоста.

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