Зеленский заявил, что с Коломойским о ПриватБанке не говорил

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал вопрос "ПриватБанка" с бывшим владельцем банка Игорем Коломойским. Об этом он сказал во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Зеленский, в Украине есть проблемы с судами, но он как президент не может на них влиять.

Президент сообщил, что вопрос "ПриватБанка" поднимался во время переговоров с Международным валютным фондом. По его словам, он сказал представителям МВФ, что не будет вмешиваться в работу судов.

Отвечая на вопрос о том, обсуждался ли вопрос с Коломойским, президент ответил: "Нет, не говорил. А что я могу с ним говорить. Он знает мою позицию, что по поводу "ПриватБанка" единственное, что мы поднимали, он знает мою позицию, она государственная позиция, что я буду защищать Украину, защищать государство".

По его словам, по делу "ПриватБанка" должны быть привлечены независимые международные эксперты.

"Я думаю, что этот вопрос должны решать, надо принять международных экспертов, которые должны нажать и решить этот вопрос. Я говорю о независимости этой ситуации", - заявил Зеленский.

Напомним, 10 сентября Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским. На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир. Встреча проходила в Офисе президента.

Как сообщало РБК-Украина, издание Financial Times 17 сентября опубликовало статью "Киев обсуждает вопрос "Приватбанка" с Коломойским, несмотря на скандал на 5,5 млрд долларов".

В материале, в частности, говорилось о том, что премьер-министр Алексей Гончарук заявил о поисках компромисса с бывшим совладельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским, которого обвиняют в выводе из банка 5,5 млрд долларов. Премьер рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский хотел бы договориться с Коломойским о решении вопроса с крупнейшим банком Украины.