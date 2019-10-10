Зеленський заявив, що з Коломойським про ПриватБанк не говорив

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не обговорював питання "ПриватБанку" з колишнім власником банку Ігорем Коломойським. Про це він заявив під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Зеленський, в Україні є проблеми з судами, але він як президент не може на них впливати.

Президент повідомив, що питання "ПриватБанку" піднімалося під час переговорів з Міжнародним валютним фондом. За його словами, він сказав представникам МВФ, що не буде втручатися в роботу судів.

Відповідаючи на питання, чи обоговорювалося питання з Коломойським, президент заявив:

"Ні, не говорив. А що я можу з ним говорити. Він знає мою позицію, що з приводу "ПриватБанку" єдине, що ми піднімали, він знає мою позицію, вона державна позиція, що я буду захищати Україну, захищати державу".

За його словами, у справі "ПриватБанку" мають бути залучені незалежні міжнародні експерти.

"Я думаю, що це питання повинні вирішувати, треба взяти міжнародних експертів, які повинні натиснути і вирішити це питання. Я говорю про незалежність цієї ситуації", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 10 вересня Зеленський провів зустріч з олігархом Ігорем Коломойським. На зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Офісу президента Андрій Богдан і перший помічник президента Сергій Шефір. Зустріч проходила в Офісі президента.

Як повідомляло РБК-Україна, видання Financial Times 17 вересня опублікувало статтю "Київ обговорює питання "Приватбанку" з Коломойським, незважаючи на скандал на 5,5 млрд доларів".

У матеріалі, зокрема, йшлося про те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про пошуки компромісу з колишнім співвласником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським, якого звинувачують у виведенні з банку 5,5 млрд доларів. Прем'єр розповів, що український президент Володимир Зеленський хотів би домовитися з Коломойським про вирішення питання з найбільшим банком України.