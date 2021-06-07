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Зеленский заявил о готовности встретиться с Байденом до саммита с Путиным

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом США Джо Байденом. Он готов провести встречу "в любом месте планеты".

Об этом Зеленский заявил в интервью порталу Axios.

По его словам, США следовало бы провести консультации с Украиной относительно предстоящего саммита Байден-Путин. Украинский президент считает, что консультации следовало бы провести лицом к лицу, потому что "многие вещи нельзя обсуждать по телефону".

"Как гарант Конституции я сам готов защищать Украину в любой момент, в любом месте планеты, и я готов встретиться с ним (Байденом, - ред.) и обсудить все детали до саммита (с Путиным, - ред.)", - сказал Зеленский.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Байдену перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным стоит пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя бы по телефону.

Напомним, Путин не ожидает "ничего подрывного" от встречи с Байденом, но надеется, что встреча будет положительной.

Кроме того, Байден заявил, что поддерживает Европу и ее ценности. Глава США заверил европейцев, что это не изменится и после встречи с российским коллегой.

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