Зеленский заявил о готовности встретиться с Байденом до саммита с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом США Джо Байденом. Он готов провести встречу "в любом месте планеты".

По его словам, США следовало бы провести консультации с Украиной относительно предстоящего саммита Байден-Путин. Украинский президент считает, что консультации следовало бы провести лицом к лицу, потому что "многие вещи нельзя обсуждать по телефону".

"Как гарант Конституции я сам готов защищать Украину в любой момент, в любом месте планеты, и я готов встретиться с ним (Байденом, - ред.) и обсудить все детали до саммита (с Путиным, - ред.)", - сказал Зеленский.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Байдену перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным стоит пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя бы по телефону.