ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Хотя бы по телефону: Кравчук предлагает Байдену до встречи с Путиным пообщаться с Зеленским

Новина українською →
Украина, Воскресенье 06 июня 2021 18:56
Хотя бы по телефону: Кравчук предлагает Байдену до встречи с Путиным пообщаться с Зеленским Фото: глава украинской делегации в ТКГ (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Юлия Струк

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук считает, что президенту США Джо Байдену перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным следовало бы пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя бы по телефону.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Дом".

"Я бы хотел, чтобы перед встречей Путина и Байдена Байден поговорил хотя бы по телефону с президентом Зеленским. Потому что я понимаю, что во время этой встречи тема Украины будет присутствовать, это уже очевидно", - отметил Кравчук.

По словам главы украинской делегации в ТКГ, никто не знает ситуацию в Украине и на востоке лучше, чем Зеленский. Кравчук считает, что полученная от главы Украины информация могла бы быть полезной Байдену на встрече с президентом РФ.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что встреча глав США и России повлияет на переговорный процесс по Донбассу в нормандском формате и ТКГ. Лидеры этих стран будут обсуждать украинский вопрос.

Как писало РБК-Украина, в Швейцарии прорабатывают меры по ограничению доступа летательных аппаратов в воздушное пространство над Женевой на время саммита лидеров США и России.

Так, колумнист газеты Tribune de Genève Ален Журдан полагает, что саммит президентов США и РФ может пройти не в Женеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Владимир Путин Джозеф Байден Кравчук
NEWS
Зеленский и Байден проведут сегодня телефонный разговор
Зеленский и Байден проведут сегодня телефонный разговор
DAILY
Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС