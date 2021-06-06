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Байден заверил, что поддерживает Европу, несмотря на встречу с Путиным

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США, Воскресенье 06 июня 2021 12:47
Байден заверил, что поддерживает Европу, несмотря на встречу с Путиным Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джозеф Байден заявил, что поддерживает Европу и ее ценности. Он заверяет европейцев, что это не изменится и после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление американского президента появилось в газете Washington Post, передает Le Figaro.

В своем заявлении Байден отмечает, что 9 июня отправится в Европу. Там он посетит саммиты G7 и НАТО, а 16 июня в Женеве встретится с Владимиром Путиным.

Байден уверяет, что его поездка призвана объединить мировые демократии и он готов выступить против Путина со своими европейскими союзниками.

"Мы едины в ответе на вызовы России европейской безопасности, начиная с ее агрессии в Украине, и не будет никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделить от наших интересов", - говорится в заявлении Байдена.

Он также подчеркнул, что Путин знает о его позиции и Байден готов еще раз заявить об этом на встрече в Женеве.

"Президент Путин знает, что я без колебаний отреагирую на будущие вредоносные действия. Во время нашей встречи я еще раз подчеркну приверженность Соединенных Штатов, Европы и демократий, приверженных одним и тем же принципам, защите достоинства и прав человека", - заявляет Байден.

Напомним, что встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня и пройдет в Женеве во время поездки американского лидера в Европу. Цель этой встречи - восстановить предсказуемость в отношениях двух стран.

Ранее сообщалось, что США не планирует идти на конфликты с Россией, но будет противостоять вызовам и угрозам. Такой позиции придерживается Байден.

Также мы писали, что Путин не ожидает "ничего подрывного" от встречи с Байденом, но надеется, что встреча будет позитивной.

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