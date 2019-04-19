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Зеленский заявил, что не ездил в РФ с начала войны на Донбассе

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 21:07
Зеленский заявил, что не ездил в РФ с начала войны на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Он также сообщил, что не встречался с Путиным

Кандидат на должность президента Украины Владимир Зеленский во время заявил, что с начала военных действий на Востоке Украины ни разу не ездил в Россию. Об этом он сказал во время дебатов на "Олимпийском", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, кандидат Петр Порошенко заявил, во времена войны на Донбассе, Зеленский получал деньги из бюджета РФ на кинопроизводство.

"Я не был в России с начала войны. Вы опять лжете", - сказал Зеленский

Кандидат также подчеркнул, что ни разу не встречался с президентом РФ.

"Я никогда в своей жизни не разговаривал с Путиным. Но мне известно сколько раз Вы разговаривали с Путиным через Медведчука или направления, начиная с 2014 года", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время дебатов заявил, что олигархи и бывшие "регионалы" не будут иметь доступа к государственной власти и государственных ресурсов Украины.

Кроме того, во время дебатов Зеленский рассказал, как действующий президент Украины Петр Порошенко пригласил его встретиться на Банковой.

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