Зеленський заявив, що не їздив до РФ з початку війни на Донбасі 

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Він також повідомив, що не зустрічався з Путіним

Кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський під час заявив, що з початку військових дій на Сході України жодного разу не їздив до Росії. Про це він сказав під час дебатів на "Олімпійському", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, кандидат Петро Порошенко заявив, у часи війни на Донбасі, Зеленський отримував гроші з бюджету РФ на кіновиробництво.

"Я не був в Росії з початку війни. Ви знову брешете", - сказв Зеленський

Кандидат також наголосив, що жодного разу не зустрічався з президентом РФ.

"Я ніколи у своєму житті не розмовляв з Путіним. Але мені відомо скільки раз Ви розмовляли з Путіним через Медведчука чи напряму, починаючи з 2014 року", - додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський під час дебатів заявив, що олігархи та колишні "регіонали" не матимуть доступу до державної влади та державних ресурсів України.

Крім того, під час дебатів Зеленський розповів, як чинний президент України Петро Порошенко запросив його зустрітися на Банковій.