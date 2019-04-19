Зеленский заявил, что встречался с Порошенко на Банковой

Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Они встречались до дебатов

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко приглашал его встретиться на Банковой. Об этом во время дебатов на "Олимпийском" заявил кандидат Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, дебаты между Зеленским и Порошенко уже стартовали.

"Я не политик, я простой человек, который пришел сломать систему. Помните, я вам хочу напомнить момент, когда вы меня пригласили на Банковую. Я приехал на Банковую, а вы мне сказали: "Вова, зачем тебе это надо? Это очень сложно. Ты не будешь видеть своих детей. Не будешь видеть жену, будешь меньше зарабатывать. Один вопрос, зачем вы все туда лезете", - заявил Зеленский.

Добавим, дебаты проходят в таком же формате, как должны были бы состояться на "Суспільному". Модераторы дебатов - председатель правления "Громадського радіо", ведущий Андрей Куликов и телеведущая ICTV Елена Фроляк. По итогам жеребьевки, дебаты начала команда Владимира Зеленского.

Напомним, ранее представитель Зеленского Сергей Кальченко заявил, что кандидат ограничится мероприятием на НСК и не будет принимать участие в теледебатах на "Суспільном". До этого Центральная избирательная комиссия пошла ему на встречу и перенесла теледебаты на 21:00.