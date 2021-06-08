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Зеленский заявил Байдену о необходимости плана вступления Украины в НАТО с привязкой к датам

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом затронул вопрос вступления Украины в НАТО. Украинский президент выступил за создание четкого плана шагов для евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Как рассказали в ОП, в ходе разговора Зеленский заявил о необходимости создания "реального пошагового плана для присоединения Украины к НАТО". Этот план должен быть привязан к четким календарным датам.

"Президент Украины подчеркнул, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом", - отметили в ОП.

На Банковой пояснили, что движение Украины в НАТО позволит достичь предпосылок для установления стабильного и длительного мира на Донбассе.

Напомним, вчера состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом. Американский президент поговорил с Зеленским перед тем, как встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Как писало РБК-Украина, заместитель генсека НАТО заявлял, что в Альянсе нет консенсуса в вопросе о предоставлении Украине Плана действий по членству.

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