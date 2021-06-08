Зеленский заявил Байдену о необходимости плана вступления Украины в НАТО с привязкой к датам

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом затронул вопрос вступления Украины в НАТО. Украинский президент выступил за создание четкого плана шагов для евроатлантической интеграции Украины.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
Как рассказали в ОП, в ходе разговора Зеленский заявил о необходимости создания "реального пошагового плана для присоединения Украины к НАТО". Этот план должен быть привязан к четким календарным датам.
"Президент Украины подчеркнул, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом", - отметили в ОП.
На Банковой пояснили, что движение Украины в НАТО позволит достичь предпосылок для установления стабильного и длительного мира на Донбассе.
Напомним, вчера состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом. Американский президент поговорил с Зеленским перед тем, как встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Как писало РБК-Украина, заместитель генсека НАТО заявлял, что в Альянсе нет консенсуса в вопросе о предоставлении Украине Плана действий по членству.