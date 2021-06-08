Зеленський заявив Байдену про необхідність плану вступу України в НАТО з прив'язкою до дат

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з американським президентом Джо Байденом зачепив питання вступу України до НАТО. Український президент виступив за створення чіткого плану кроків для євроатлантичної інтеграції України.

Про це повідомили в Офісі президента України .

Як розповіли в ОП, в ході розмови Зеленський заявив про необхідність створення "реального покрокового плану для приєднання України до НАТО". Цей план повинен бути прив'язаний до чітких календарних дат.

"Президент України наголосив, що час заяв та декларацій про наміри має залишитись у минулому", - зазначили в ОП.

На Банковій пояснили, що рух України до НАТО дозволить досягти передумов для встановлення стабільного та тривалого миру на Донбасі.