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Зеленський завтра зустрінеться з прем'єром Італії у Брюсселі, - CNN

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський проведе у четвер, 9 лютого, зустріч із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні у Брюсселі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це CNN розповіли в канцелярії глави італійського уряду.

Як зазначає видання, Мелоні відвідає Брюссель для участі у засіданні Європейської ради. Також вона проведе двосторонні переговори із Зеленським.

При цьому деталі можливої майбутньої зустрічі наразі невідомі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 8 лютого, Зеленський відвідав Британію з робочим візитом. Зокрема, він провів зустріч із прем'єром Британії Ріші Сунаком.

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, завтра, 9 лютого, Зеленський може відвідати Брюссель для участі у саміті лідерів ЄС.

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Володимир ЗеленськийІталіяБрюссельЕвросоюз