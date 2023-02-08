Зеленський завтра зустрінеться з прем'єром Італії у Брюсселі, - CNN

Президент України Володимир Зеленський проведе у четвер, 9 лютого, зустріч із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні у Брюсселі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це CNN розповіли в канцелярії глави італійського уряду.

При цьому деталі можливої майбутньої зустрічі наразі невідомі.

Як зазначає видання, Мелоні відвідає Брюссель для участі у засіданні Європейської ради. Також вона проведе двосторонні переговори із Зеленським.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 8 лютого, Зеленський відвідав Британію з робочим візитом. Зокрема, він провів зустріч із прем'єром Британії Ріші Сунаком.

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, завтра, 9 лютого, Зеленський може відвідати Брюссель для участі у саміті лідерів ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.