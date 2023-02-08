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Зеленский завтра встретится с премьером Италии в Брюсселе, - CNN

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский проведет в четверг, 9 февраля, встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Брюсселе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом CNN рассказали в канцелярии главы итальянского правительства.

Как отмечает издание, Мелони посетит Брюссель для участия в заседании Европейского совета. Также она проведет двухсторонние переговоры с Зеленским.

При этом детали возможной будущей встречи пока неизвестны.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 8 февраля, Зеленский посетил Британию с рабочим визитом. В частности, он провел встречу с премьером Британии Риши Сунаком.

Также мы писали, что, по информации СМИ, завтра, 9 февраля, Зеленский может посетить Брюссель для участия в саммите лидеров ЕС.

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Владимир ЗеленскийИталияБрюссельЕвросоюз