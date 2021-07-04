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Зеленский завтра выступит на форуме "Украина 30" о международной политике

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Киев, Воскресенье 04 июля 2021 12:50
Зеленский завтра выступит на форуме "Украина 30" о международной политике Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на форуме "Украина 30" в понедельник, 5 июля. На следующей неделе форум будет посвящен международной политике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства иностранных дел Украины.

Глава государства откроет форум "Украина 30" своей речью о стратегических приоритетах внешней политики Украины. Выступление Зеленского начнется ориентировочно в 10:00.

После этого состоятся выступления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы греческой дипломатии Никоса Дендиаса.

Форум, посвященный международной политике, будет длиться три дня с 5 по 7 июля. Во время форума различные спикеры обсудят приоритеты, стратегические инициативы и цели внешней политики Украины.

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