Зеленський завтра виступить на форумі "Україна 30" про міжнародну політику
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський виступить на форумі "Україна 30" у понеділок, 5 липня. Наступного тижня форум буде присвячений міжнародній політиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства закордонних справ України.
Глава держави відкриє форум "Україна 30" своєю промовою про стратегічні пріоритети зовнішньої політики України. Виступ Зеленського почнеться орієнтовно о 10:00.
Після цього відбудуться виступи міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та глави грецької дипломатії Нікоса Дендіаса.
Форум, присвячений міжнародній політиці, буде тривати три дні з 5 по 7 липня. Під час форуму різні спікери обговорять пріоритети, стратегічні ініціативи та цілі зовнішньої політики України.