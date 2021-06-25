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Форум "Украина 30". Объявлены темы следующих встреч в начале июля

Новина українською →
Украина, Пятница 25 июня 2021 15:16
Форум "Украина 30". Объявлены темы следующих встреч в начале июля Фото: объявлены темы следующих встреч в начале июля (facebook.com/Forum.Ukraine30)
Автор: Андрей Василюк

Всеукраинский форум "Украина 30. Международная политика" стартует 5 июля. В рамках трехдневных встреч будет обсужден ряд вопросов внешней политики Украины.

Об этом сообщает пресс-служба форума в Facebook.

"Всеукраинский Форум "Украина 30. Международная политика" начнется 5 июля. В течение трех дней спикеры и гости обсудят векторы внешней политики Украины, стратегические инициативы внешней политики и стратегические цели: курс на вступление в НАТО, энергетическую безопасность и поддержку украинской диаспоры", - говорится в сообщении.

Организаторы форума пообещали сообщить о расписании и участниках дополнительно, поэтому призвали следить за анонсами.

Всеукраинский форум " Украина 30" стартовал 8 февраля. Всего запланировано 30 мероприятий, которые должны были проходить еженедельно. Данный форум посвящен 30-й годовщине Независимости Украины. По словам президента Владимира Зеленского, это "старт большого общественного диалога с участием власти, общественности и международных партнеров".

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