Зеленский завтра встретится с Парубием и лидерами фракций

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Зеленский проведет встречу с Андреем Парубием, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая в 10:00 проведет встречу с председателем Верховной рады Украины Андреем Парубием, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

По окончании встречи во дворе Администрации президента состоится брифинг для представителей СМИ.

Напомним, ранее народный депутат Валерий Карпунцов сообщал, что консультации президента Владимира Зеленского с фракциями по роспуску Рады состоятся, скорее всего, сегодня вечером. Более того, он прогнозировал, что указ будет вечером.

Как известно, сегодня Зеленский во время инаугурации заявил, что распускает Раду. В свою очередь, в ЦИК заявили, что со следующего дня опубликования указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс.

РБК-Украина писало, что за три дня до вступления в должность нового главы государства в парламенте объявили об отсутствии коалиции. "Народный фронт" - вторая по численности фракция, заявила о выходе из коалиции, после чего спикер Андрей Парубий призвал нардепов начать консультации о формировании нового большинства.