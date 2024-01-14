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Зеленський завтра відвідає Швейцарію з робочим візитом

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський 15 січня розпочне робочий візит до Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Офісу президента в Telegram.

У межах візиту Зеленський зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та президенткою Швейцарії.

Крім того, президент візьме участь у Всесвітньому економічному форумі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

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Раніше ЗМІ писали про те, що президент Володимир Зеленський може відвідати Швейцарію та взяти участь у Міжнародному економічному форумі. Український президент приїде до столиці Швейцарії - міста Берн. Візит може тривати щонайменше два дні.

Пізніше президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде підтвердив візит Зеленського. 

Також стало відомо, що лідер України виступить зі спеціальним зверненням.

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Володимир ЗеленськийШвейцарія