Зеленський завтра відвідає Швейцарію з робочим візитом

У межах візиту Зеленський зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та президенткою Швейцарії.

Крім того, президент візьме участь у Всесвітньому економічному форумі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Форум у Давосі

Раніше ЗМІ писали про те, що президент Володимир Зеленський може відвідати Швейцарію та взяти участь у Міжнародному економічному форумі. Український президент приїде до столиці Швейцарії - міста Берн. Візит може тривати щонайменше два дні.

Пізніше президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде підтвердив візит Зеленського.

Також стало відомо, що лідер України виступить зі спеціальним зверненням.

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