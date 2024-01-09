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Зеленський наступного тижня може відвідати Швейцарію, - ЗМІ

Вівторок 09 січня 2024 02:09
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Зеленський наступного тижня може відвідати Швейцарію, - ЗМІ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може відвідати Швейцарію та взяти участь у міжнародному форумі у Давосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tages-Anzeiger.

За даними видання, у січні президент України має намір відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі, а також столицю Швейцарії місто Берн. Візит глави держави може тривати щонайменше два дні.

Джерела також зазначають, що Зеленський хоче особисто виступити на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, який відбудеться з 15 по 19 січня.

Також президент України планує візит до Берна перед своїм виступом у Давосі у понеділок, 15 січня. Про це говорять кілька незалежних джерел видання, знайомих із планами візиту.

Декілька людей із федеральної адміністрації Швейцарії зазначають, що запланований візит Зеленського, ймовірно, залишиться непідтвердженим до останнього моменту. За їхніми словами, поїздка також залежатиме від воєнної ситуації. Остаточне рішення про те, чи приїде Зеленський у Давос та Берн, схоже, ще не ухвалено.

За даними видання, президент України може зустрітися з федеральним президентом, главою МЗС та міністром оборони.

Що передувало

Раніше стало відомо, що наступна зустріч радників з національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації української формули світу відбудеться у Давосі у січні 2024 року.

Глава Офісу президента України запросив на цей захід державного секретаря Святого Престолу Ватикану кардинала П'єтро Пароліном, а також низку радників.

Раніше Зеленський також під час розмови з еміром Катару Тамімом бін Хамад аль-Тані запросив до Давосу представника цієї країни.

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