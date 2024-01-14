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Зеленский завтра посетит Швейцарию с рабочим визитом

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января начнет рабочий визит в Швейцарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса президента в Telegram.

В рамках визита Зеленский встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии.

Кроме того, президент примет участие во Всемирном экономическом форуме и проведет ряд двусторонних встреч.

Форум в Давосе

Ранее СМИ писали, что президент Владимир Зеленский может посетить Швейцарию и принять участие в Международном экономическом форуме. Украинский президент приедет в столицу Швейцарии – город Берн. Визит может длиться не менее двух дней.

Позже президент Всемирного экономического форума Берге Бренде подтвердил визит Зеленского.

Также стало известно, что лидер Украины выступит со специальным обращением.

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Владимир ЗеленскийШвейцария