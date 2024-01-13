Зеленський виступить у Давосі зі спеціальним зверненням: названа дата

Президент України Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Це станеться 16 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу форуму.

На сайті форуму вказують, що Зеленський особисто буде присутній на одному з заходів 16 січня. Він виступить зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

Разом з українським лідером у панелі братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Берге Бренде.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що Зеленський може відвідати Швейцарію та взяти участь у Міжнародному економічному форумі. За даними західних ЗМІ, український президент приїде до столиці Швейцарії - міста Берн. Візит може тривати щонайменше два дні.

Пізніше президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде підтвердив візит Зеленського.

Також 14 січня у Давосі Україна та Швейцарія проведуть четверту зустріч радників з національної безпеки, на якій обговорюватиметься українська формула миру.