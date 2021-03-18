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Зеленский завтра собирает СНБО

Автор: Милан Лелич

Завтра, 19 марта, состоится очередное заседание СНБО. Начало заседания в 17:00.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

По словам собеседника издания, принятие особо громких и сенсационных решений на заседании СНБО не ожидается.

Напомним, по итогу прошлого заседания СНБО поручил СБУ установить обстоятельства разработки и подписания Харьковских соглашений и проверить всех депутатов 6 созыва, которые причастны к голосованию за их ратификацию. После этого СБУ возбудила дело по факту госизмены и начала расследование.

Также СНБО утвердило решение о необходимости национализации предприятия "Мотор-Сич".

Сегодня РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки не выдвигали президенту Украины Владимиру Зеленскому условия для того, чтобы состоялся телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Последнему еще нужно время, но звонок обязательно состоится.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБО
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