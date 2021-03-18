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Зеленський завтра збирає РНБО

Автор: Мілан Лєліч

Завтра, 19 березня, відбудеться чергове засідання РНБО. Початок засідання о 17:00.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

За словами співрозмовника видання, прийняття особливо гучних і сенсаційних рішень на засіданні РНБО не очікується.

Нагадаємо, за підсумками минулого засідання РНБО доручив СБУ встановити обставини розробки і підписання Харківських угод і перевірити всіх депутатів 6 скликання, які причетні до голосування за їх ратифікацію. Після цього СБУ порушила справу за фактом державної зради і почала розслідування.

Також РНБО затвердив рішення про необхідність націоналізації підприємства "Мотор-Січ".

Сьогодні РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки не висували президентові України Володимиру Зеленському умови для того, щоб відбулася телефонна розмова з президентом США Джо Байденом. Останнього ще потрібно час, але дзвінок обов'язково відбудеться.

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Новини України Володимир ЗеленськийРНБО
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