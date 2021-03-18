Зеленський завтра збирає РНБО

Завтра, 19 березня, відбудеться чергове засідання РНБО. Початок засідання о 17:00.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.
За словами співрозмовника видання, прийняття особливо гучних і сенсаційних рішень на засіданні РНБО не очікується.
Нагадаємо, за підсумками минулого засідання РНБО доручив СБУ встановити обставини розробки і підписання Харківських угод і перевірити всіх депутатів 6 скликання, які причетні до голосування за їх ратифікацію. Після цього СБУ порушила справу за фактом державної зради і почала розслідування.
Також РНБО затвердив рішення про необхідність націоналізації підприємства "Мотор-Січ".
Сьогодні РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки не висували президентові України Володимиру Зеленському умови для того, щоб відбулася телефонна розмова з президентом США Джо Байденом. Останнього ще потрібно час, але дзвінок обов'язково відбудеться.