Служба безопасности и СНБО предлагают урегулировать вопросы блокировки сайтов

Служба безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предлагают законодательно урегулировать вопросы блокировки сайтов. На сегодня в этой сфере есть "слепая зона", которая может нести угрозу территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству" .

В частности, по словам заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка, регулирование вопроса блокировки сайтов остается на недостаточном уровне.

"Попытки в Украине установить прозрачные правила игры в информационном пространстве натыкаются на волну критики, обвинения во введении цензуры и нарушении прав граждан", - отметил он.

По его мнению, следует взять на вооружение опыт ЕС и США и внести соответствующие изменения в законодательство. Похожую точку зрения поддерживают и в СБУ.

"Сейчас механизм блокировки информационных ресурсов, которые создают угрозы информационной и кибербезопасности, законодательно не определен", - говорится в комментарии спецслужбы для РБК-Украина.

СБУ предлагает закрепить в законе механизм ограничения доступа к сайтам и сервисам. Таким образом, провайдеров и операторов могут обязать закрывать доступ к ресурсам на основании решения суда. Но только если оно получено в ходе контрразведывательной деятельности или в уголовном производстве, а также на основании решений СНБО о санкциях.

Однако в "Интернет Ассоциации Украины" считают, что за такими заявлениями скрывается желание создать в Украине аналог российского Роскомнадзора, который будет контролировать украинский интернет и самостоятельно блокировать сайты.

В то же время замглавы цифрового комитета Рады Александр Федиенко выступает против каких-либо блокировок в интернете и предлагает другой способ борьбы.

"Украине нужен закон о перехвате трафика в сети, который позволил бы заморозить или закрыть любую информацию на момент рассмотрения дела в суде. Эта сфера сейчас вообще не регулируется законом", - отметил он.