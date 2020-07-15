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Зеленский завтра представит нового главу НБУ на заседании "Слуги народа"

Киев, Среда 15 июля 2020 16:33
Зеленский завтра представит нового главу НБУ на заседании "Слуги народа"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская

Также определят кандидата от партии на должность мэра Киева

В четверг, 16 июля, президент Владимир Зеленский представит нового главу НБУ на заседании фракции "Слуга народа". В парламенте за кандидатуру рассчитывают проголосовать на этой неделе.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

На заседании фракции будет присутствовать глава государства. В то же время пока неизвестно, сколько кандидатов на должность главы НБУ будет обсуждаться на фракции

"В четверг планируется обсудить кандидатуру на должность главы НБУ. Ведь мы хотим проголосовать на этой неделе. Рассчитываем проголосовать в пятницу", - заявила Кравчук.

Вторая часть заседания будет посвящена выбору кандидата на пост городского главы Киева.

Напомним, ранее сам Зеленский заявлял, что до конца недели определится с новым главой Национального банка.

Ранее РБК-Украина писало, что новым главой НБУ могут назначить главу правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

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