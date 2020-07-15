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Зеленський завтра представить нового голову НБУ на засіданні "Слуги народу"

Київ, Середа 15 липня 2020 16:33
Зеленський завтра представить нового голову НБУ на засіданні "Слуги народу"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Світлевська

Також визначать кандидата від партії на посаду мера Києва

У четвер, 16 липня, президент Володимир Зеленський представить нового голову НБУ на засіданні фракції "Слуга народу". У парламенті за кандидатуру розраховують проголосувати на цьому тижні.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

На засіданні фракції буде присутній глава держави. Водночас поки що невідомо, скільки кандидатів на посаду голови НБУ буде обговорюватися на фракції

"У четвер планується обговорити кандидатуру на посаду голови НБУ. Адже ми хочемо проголосувати на цьому тижні. Розраховуємо проголосувати в п'ятницю", - заявила Кравчук.

Друга частина засідання буде присвячена вибору кандидата на посаду міського голови Києва.

Нагадаємо, раніше сам Зеленський заявляв, що до кінця тижня визначиться з новим головою Національного банку.

Раніше РБК-Україна писало, що новим главою НБУ можуть призначити голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка.

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