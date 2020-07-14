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Зеленский определится с новым главой НБУ до конца недели

Киев, Вторник 14 июля 2020 20:12
Зеленский определится с новым главой НБУ до конца недели
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Новым главой НБУ будет независимый технократ

Президент Владимир Зеленский до конца недели определится с новым главой Национального банка Украины. По его словам, это будет независимый технократ.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

Как отметил президент, такое обещание он дал во время телефонного разговора с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

"Сообщил Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложу парламенту кандидатуру нового главы НБУ. Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", - написал Зеленский.

По его словам, для Украины сотрудничество с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом.

"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора", - приводит слова Зеленского Офис президента.

Также президент отметил, что основными критериями выбора кандидатуры является профессионализм, честность и безупречная репутация.

Напомним, бывший глава НБУ Яков Смолий подал в отставку 1 июля. Он заявил, что такое решение связано с систематическим политическим давлением. 3 июля Верховная рада отправила Смолия в отставку. При этом у Зеленского заявили, что на Смолия не оказывалось никакого политического давления.

Ранее РБК-Украина писало, что новым главой НБУ могут назначить главу правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

Также сообщалось, что представитель МВФ Йост Люнгман после отставки Смолия заявил, что Украина должна сохранить независимость Национального банк для продолжения кредитования.

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