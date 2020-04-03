Зеленский: завтра в Италию отправится украинская медгруппа

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Медики пробудут в Италии две недели

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в субботу, 4 апреля, в рамках двусторонней взаимной помощи с борьбой против коронавируса в Италию отправится украинская медицинская группа. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Так, бригада украинских медиков будет помогать местным врачам бороться с коронавирусом, а также набираться опыта в борьбе с инфекцией.

"А завтра в рамках двусторонней взаимной помощи в Италию отправится украинская медицинская группа. Они помогут итальянским врачам в борьбе с пандемией в этот сложный для них период. Уже через две недели наша группа вернется в Украину с очень ценным опытом и знаниями. Это - противодействие коронавирусу в пиковый период, быстрое развертывание новых мест для обсервации и мобильных госпиталей", - отметил Владимир Зеленский.

Сьогодні хочу відповісти українським лікарям, які звертаються до мене в соцмережах. Перш за все скажу: все бачу, все чую, намагаюся максимально швидко вирішувати ваші проблеми. Стосовно звернення лікарів із міста Монастириськ. Наразі в лікарні є 4 апарати ШВЛ. Місцеве управління закупить ще. Працівників забезпечено костюмами й респіраторами на найближчі дні, йде робота над їхнім повним забезпеченням усім необхідним. Медики міста Дубна звернули увагу на те, що лікарів «швидкої» не забезпечено засобами індивідуального захисту. Ми відправили тисячу захисних костюмів та 6 тисяч масок саме для цих медичних працівників. Але Департамент охорони здоров’я Рівненщини, розподіляючи засоби, на жаль, помилився і нічого не передав екстреній медичній допомозі. Вчора питання було частково вирішено. Ми вирішуємо й питання, які порушили у своєму зверненні лікарі Одеського обласного медичного центру. Також виправлено несправедливу ситуацію, у якій опинилися працівники екстреної медичної допомоги. Їм буде виділено грошову надбавку за протидію коронавірусу. Вчора МОЗ видав відповідний наказ. На жаль, сьогодні ми пожинаємо плоди «знущання» над українською медичною системою в усі попередні роки. І тому щоденно й цілодобово працюємо над тим, щоб у наших медиків були всі необхідні засоби та обладнання. Ми неодмінно все подолаємо. У першу чергу завдяки вам – нашим лікарям, завдяки вашій мужності та витримці. Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.

Напомним, в пятницу, 3 апреля, Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии. Согласно документу, в эту страну отправится бригада украинских медиков для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Часть врачей будет определена Министерством здравоохранения Украины, часть - Министерством внутренних дел.