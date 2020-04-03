Зеленський: завтра до Італії відправиться українська медгруппа

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Медики пробудуть в Італії два тижні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в суботу, 4 квітня, в рамках двосторонньої взаємної допомоги з боротьбою проти коронавірусу в Італії відправиться українська медична група. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

Так, бригада українських медиків буде допомагати місцевим лікарям боротися з коронавірусом, а також набиратися досвіду в боротьбі з інфекцією.

"А завтра в рамках двосторонньої взаємної допомоги в Італію відправиться українська медична група. Вони допоможуть італійським лікарям у боротьбі з пандемією в цей складний для них період. Вже через два тижні наша група повернеться в Україну з дуже цінним досвідом і знаннями. Це - протидія коронавірусу в піковий період, швидке розгортання нових місць для обсервації та мобільних госпіталів", - зазначив Володимир Зеленський.

Сьогодні хочу відповісти українським лікарям, які звертаються до мене в соцмережах. Перш за все скажу: все бачу, все чую, намагаюся максимально швидко вирішувати ваші проблеми. Стосовно звернення лікарів із міста Монастириськ. Наразі в лікарні є 4 апарати ШВЛ. Місцеве управління закупити ще. Працівників забезпечено костюмами й респіраторами на найближчі дні, йде робота над їхнім повним забезпеченням усім необхідним. Медики міста Дубна звернули увагу на те, що лікарів «швидкої» не забезпечено засобами індивідуального захисту. Ми відправили тисячу захисних костюмів та 6 тисяч масок саме для цих медичних працівників. Альо Департамент охорони здоров'я Рівненщини, розподіляючи засоби, на жаль, помилився і нічого не передавши екстреній медичній допомозі. Вчора питання було частково вирішено. Ми вирішуємо й питання, які порушили у своєму зверненні лікарі Одеського обласного медичного центру. Також виправлено несправедливу ситуацію, у якій опинилися працівники екстреної медичної допомоги. Їм буде виділено грошову надбавку за протидію коронавірусу. Вчора МОЗ видав відповідний наказ. На шкода, сьогодні ми пожинаємо плоди «знущання» над українською медичною системою в усі попередні роки. І тому щоденно й цілодобово працюємо над тим, щоб у наших медиків були всі необхідні засоби та обладнання. Ми неодмінно все подолаємо. У першу чергу завдяки вам – нашим лікарям, завдяки вашій мужності та витримці. Опубліковано Володимиром Зеленським П'ятниця, 3 квітня 2020 р.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 квітня, Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії. Згідно з документом, до країни відправиться бригада українських медиків для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 і обміну досвідом. Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров'я України, частина - Міністерством внутрішніх справ.