Власть старается как можно оперативнее решить проблемы медиков, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Сейчас продолжается работа над обеспечением врачей города Монастыриска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть пытается как можно оперативнее решить проблемы медиков для борьбы с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Так, продолжается работа над обеспечением врачей города Монастыриска.

"Относительно обращения врачей из города Монастыриска. Сейчас в больнице есть четыре аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще. Работников обеспечена костюмами и респираторами на ближайшие дни, идет работа над их полным обеспечением всем необходимым", - отметил он.

Президент также добавил, что медики города Дубна обратили внимание на то, что врачей скорой помощи не обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Мы отправили тысячу защитных костюмов и 6 тысяч масок именно для этих медицинских работников. Но Департамент охраны здоровья Ровенской области, распределяя средства, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи. Вчера вопрос был частично решен", - добавил он.

"Мы решаем и вопросы, которые подняли в своем обращении врачи Одесского областного медицинского центра. Также исправлено несправедливую ситуацию, в которой оказались работники экстренной медицинской помощи", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что он поставил задачу осуществлять жесткий контроль за тем как распределяются медсредства и оборудование во всех регионах.

"К контролю будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины. Все что мы получаем, мы все отдаем в области. Придерживать, распределять среди родственников или друзей, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому. Также сотрудники СБУ должны помочь в решении другой проблемы. Не все руководители медучреждений подают достоверную информацию по обеспечению ", - добавил он, при этом отметив, что это дело на короле главного санитарного врача Украины.

Сегодня хочу ответить украинским врачам, которые обращаются ко мне в соцсетях. Прежде всего скажу: все вижу, все... Опубликовано Владимиром Зеленским Пятница, 3 апреля 2020 г.

Напомним, в Тернопольской области несколько медсестер написали заявления об увольнении после того, как 25 медиков заразились коронавирусом. По словам заместителя главы Монастыриской РГА Павла Дроня, вскоре в районе может возникнуть нехватка медперсонала, однако сейчас медиков достаточно.