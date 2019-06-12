Зеленский заверил в продолжении сотрудничества с ЕБРР, ВБ и МВФ

Фото: Владимир Зеленский и делегация ЕБРР (www.president.gov.ua)

Президент встретился с главой ЕБРР

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе с президентом банка Сумой Чакрабарти. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Как отметили в прес-службе, Зеленский поблагодарил президента банка за то, что ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором Украины, и заверил в готовности развивать сотрудничество.

"Спасибо вам, что вы здесь, и спасибо за то, что вы является крупнейшим инвестором в Украине. Хочу заверить, что мы будем наращивать наше сотрудничество", - сказал президент.

Зеленский добавил, что стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам государства, и выразил убеждение, что Украина и банк вместе могут работать эффективнее. Президент подчеркнул, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами - ЕБРР, Мировым банком и МВФ, говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в октябре 2018 года Совет директоров ЕБРР утвердил новую стратегию для Украины, в которой определяются приоритеты банка в стране на следующие пять лет. Она согласуется со стратегией МВФ для Украины и призвана способствовать приватизации в государственном секторе, верховенству права, укреплению энергетической безопасности, усилению финансовой системы и усилению интеграции.

Начиная с 2014 года ЕБРР инвестировал более 4 млрд евро, которые были направлены на поддержку стабилизации и реструктуризации банковского сектора в Украине, а также способствовал обеспечению энергетической безопасности и реформ, необходимых для устойчивого развития частного сектора.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2019 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста реального валового внутреннего продукта Украины в 2019 году с 3,0% до 2,5%.