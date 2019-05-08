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ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины

Новости » Экономика    08.05.2019 - 16:08
ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины
Фото: ЕБРР (www.ebrd.com)

Рост замедлится из-за выборов и ухудшения ситуации в странах - торговых партнерах

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2019 году на уровне 2,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Региональные экономические перспективы" банка (май 2019 года).

По сравнению с ноябрем 2018 года прогноз на 2019 год ухудшен на 0,5 п.п.

Как отмечается в обзоре ЕБРР, замедление роста в странах - ключевых торговых партнерах и внутренняя политическая неопределенность из-за двойных выборов приведут к временному замедлению роста до 2,5% в 2019 году с 3,3% в 2018 году.

При этом ожидается, что реформы и смягчение денежно-кредитной политики поддержат рост, а в 2020 году ожидается его восстановление до 3,0%.

Кроме того, ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики для стран региона, в котором он работает (Восточная Европа, страны бывшего СССР, Северная Африка) в 2019 году с 2,6% до 2,3%. В 2020 году ожидается рост на 2,6%.

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году с 2,9% до 2,7%.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины на 2,7% в 2019 году и на 3,0% в 2020 году.

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