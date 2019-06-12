Зеленський запевнив в продовженні співпраці з ЄБРР, СБ та МВФ

Президент зустрівся головою ЄБРР

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку на чолі з президентом банку Сумой Чакрабарті. Про це повідомляє президентська прес-служба.

Зеленський подякував президенту банку за те, що ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором України, і запевнив у готовності розвивати співпрацю.

"Дякуємо вам, що ви тут, і дякуємо за те, що ви є найбільшим інвестором в Україні. Хочу запевнити, що ми нарощуватимемо нашу співпрацю", - сказав президент.

Зеленський додав, що стратегія ЄБРР повністю відповідає пріоритетам держави, і висловив переконання, що Україна та банк разом можуть працювати ефективніше. Президент підкреслив, що Україна цінує співпрацю з міжнародними партнерами - ЄБРР, Світовим банком та МВФ, йдеться в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Рада директорів ЄБРР затвердила нову стратегію для України, в якій визначаються пріоритети банку в країні на наступні п'ять років. Вона узгоджується зі стратегією МВФ для України та покликана сприяти приватизації в державному секторі, верховенству права, зміцненню енергетичної безпеки, посиленню фінансової системи та посиленню інтеграції.

Починаючи з 2014 року ЄБРР інвестував понад 4 млрд євро, що були спрямовані на підтримку стабілізації та реструктуризації банківського сектора в Україні, а також сприяв забезпеченню енергетичної безпеки та реформ, необхідних для сталого розвитку приватного сектора.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2019 року Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2019 році з 3,0% до 2,5%.