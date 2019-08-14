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В Украине запустят Единый госреестр ветеранов войны

Новости » Общество    14.08.2019 - 14:11
В Украине запустят Единый госреестр ветеранов войны
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Реестр поручено создать Министерству по вопросам финансов

Кабинет министров Украины одобрил положение о Едином государственном реестре ветеранов войны. Такое решение правительство приняло на заседании в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

Создание реестра поручено Министерству по вопросам ветеранов. В него будут внесены данные о ветеранах войны (участниках боевых действий, лицах с инвалидностью, полученной в результате войны, и участниках войны), лицах, которые имеют особые заслуги перед Родиной, пострадавших участниках Революции Достоинства, а также о членах семей данных категорий лиц.

Согласно пояснительной записке, создание реестра не требует финансирования из государственного бюджета.

Напомним, 13 марта правительство поручило профильным ведомствам до конца месяца подать документы для запуска Единого государственного реестра ветеранов войны.

Как писало РБК-Украина ранее, пятый президент Украины Петр Порошенко одобрил создание Единого госреестра ветеранов в феврале 2019 года. Реестр создается для учета ветеранов, реализации льгот и других социальных гарантий, а также для администрирования потребностей ветеранов и координации органов власти в вопросе их социальной защиты.

Отметим, ранее министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявляла, что ведомство начнет работу на полную мощность, когда будет сформировано на 30%. В марте на заседании правительства ей назначили двух заместителей.

Ветеранам войны повысили майские выплаты Кабмин поручил до конца марта подать документы по Реестру ветеранов
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