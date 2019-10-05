Фото (president.gov.ua)

Президент провел встречу с учителями по случаю Дня работников образования Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать программу подключения школ к интернету. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Украины вместе с женой Еленой провел встречу с учителями - победителями конкурсов "Учитель года - 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019 по случаю Дня работников образования Украины.

В ходе встречи Зеленский подчеркнул важность подключения школ, в частности в селах, к сети интернет. Так, президент предложил разработать соответствующую программу с целью привлечения бюджетных средств.

В свою очередь учителя коснулись проблем работы сельских школ, в частности необходимости обеспечения равных возможностей и условий обучения детей из городов и учеников, проживающих в селе.

Напомним, русскоязычные школы в Украине перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. Что касается школ, где обучение проходит на языках меньшинств, которые относятся к Европейскому союзу, то они должны перейти на украинский язык с сентября 2023 года.