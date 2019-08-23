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В СНБО предлагают монетизировать льготы ветеранам

Новости » Общество    23.08.2019 - 17:16
В СНБО предлагают монетизировать льготы ветеранам
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

В СНБО отметили необходимость оптимизации подходов к получению ветеранами льгот

Совет Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предлагает монетизировать льготы ветеранам. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе выступления на II Международном ветеранском и волонтерском форуме Данилюк высказался за необходимость оптимизации подходов к получению ветеранами льгот. В частности, речь идет о частичной их монетизации.

Говоря о Едином реестре ветеранов, секретарь СНБО отметил: "Главный вопрос - чтобы никто не был забыт, чтобы государство никого не потеряло. Президент и СНБО будут предоставлять максимальную поддержку".

Данилюк также отметил важность поддержки на государственном уровне бизнес-инициатив ветеранов.

"Есть очень много успешных примеров, и их нужно брать за модель, поддерживать всех, кто хочет себя реализовать в бизнесе, предпринимательстве", - сказал он.

По мнению Данилюка, одним из приоритетов государственной политики должна стать поддержка и финансирование программ по реабилитации ветеранов, а также популяризация таких программ в ветеранской среде.

Секретарь СНБО также пообещал создать "контактную линию" для внесения ветеранами предложений, и заявил, что открыт для такого общения через социальные сети.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил положение о Едином государственном реестре ветеранов войны.

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Новости Украины СНБОветераныАлександр Данилюк
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